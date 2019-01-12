Волгоградец за рулем «Киа» сбил 77-летнюю женщину, затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-12T10:10:24+03:00

Мужчину поймали по «горячим следам», а женщина сама обратилась в больницу с травмой головы

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Вопиющий случай произошел 11 января в Советском районе Волгограда. Около одиннадцати дня в районный отдел полиции позвонил очевидец ДТП. Он рассказал, что по улице Туркменская напротив дома № 20 на «зебре» сбили пенсионерку. Но вместо того, чтобы вызвать инспекторов и врачей, мужчина вылез из своей «Киа Сид», затащил пострадавшую женщину в салон автомобиля и был таков.

На место аварии приехали сотрудники ГАИ. По «горячим следам» им удалось вычислить негодяя. 45-летний виновник происшествия пока свои действия не объяснил. Совершенно очевидно, что таким образом он надеялся уйти от ответственности. Но не вышло.

- Впоследствии 77-летняя пенсионерка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей была диагностирована травма головы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - В отношении нарушителя составлены административные материалы.