2019-01-12T09:42:56+03:00
Общество

50 тысяч волгоградцев приняли участие в экологических акциях в семи природных парках области

В 2018 году в регионе прошло более тысячи мероприятий
Юлия Данильченко
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Прошлый год оказался очень плодотворным для защитников природы Волгоградской области. За 2018-ый экологи организовали и провели более тысячи мероприятий. Во всевозможные акции привлекли студентов, школьников, волонтеров и общественников. Число участников перевалило за 50 тысяч человек, что радует – много волгоградцев заботятся об окружающей среде.

- В Год добровольца в регионе самыми многочисленными стали природоохранные акции «Покормите птиц», «Нашим рекам и озерам — чистые берега» и прочие. Тысячи детей и взрослых заботились о зимней подкормке пернатых, выходили на субботники, убирали мусор вблизи родных сел, водных объектов, приводили в порядок лесопосадки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

На 2019-ый у экологов грандиозные планы. Помимо просветительской работы комитет организует конкурс программ и методических материалов дополнительного естественнонаучного образования. Книги победителей попадут в библиотеки детсадов, школ и вузов.

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