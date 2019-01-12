2019-01-12T09:03:30+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в столкновении «Лады» и «ВАЗа» пострадал 11-месячный ребенок

От более серьезных травм его спасло детское автокресло
Юлия Данильченко
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В "пятнадцатой" находился младенец.В "пятнадцатой" находился младенец.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла накануне, 11 января, в городе Михайловка Волгоградской области. Около двух часов дня 49-летний водитель за рулем «Лады Калины» мчался по автодороге «Михайловка - Безымянка». Трасса оказалась заснеженной, чего мужчина не учел. Так и не доехав до хутора, он потерял контроль над управлением легковушки.

«Ладу» выбросило на полосу встречного движения, где по роковой случайности в этот момент ехала «пятнадцатая». 38-летняя женщина в «ВАЗе» не успела никак отреагировать на опасный маневр, столкновение оказалось неизбежным.

- В результате ДТП в больницу с травмой головы был доставлен 11-месячный мальчик - пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», который находился на заднем пассажирском сиденье (пристегнутый в детском удерживающим устройстве марки «Космо СП») и с травмой головы, ушибами 64-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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