2019-01-12T08:43:51+03:00
Общество

Трассы Волгоградской области от последствий непогоды очищают 120 единиц спецтехники

В случае необходимости число снегоуборочных машин может возрасти еще на 159 единиц
Юлия Данильченко
Поделиться:
Проезд на дорогах обеспечен, говорят в обладминистрации.Проезд на дорогах обеспечен, говорят в обладминистрации.
Изменить размер текста:

Накануне, 11 января, по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на региональные трассы выгнали всю снегоуборочную технику. Из-за непогоды, а на область обрушился мокрый снег и дожди, повысился риск дорожных аварий и заторов. Эти сутки трассы убирают 120 единиц спецтехники.

- Также в режиме повышенной готовности находятся службы, обеспечивающие проезд по федеральным трассам. Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, для обеспечения бесперебойного движения при необходимости может быть задействовано 159 единиц техники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В Волгоградском ЦГМС добавили, что плохие погодные условия сохранятся до самого вечера. Будет сильный ветер до 20 метров в секунду, возможен туман. Осложнит поездки по области сильный гололед, а также снегопады в отдельных районах. Водителей призывают не нарушать ПДД во избежание ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец на «Приоре» подрезал пассажирский автобус № 95
Из-за подожженных лифтов в четырех домах Волгограда эвакуировали 75 жильцов
Волгоградец за рулем «Киа» сбил 77-летнюю женщину, затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении
50 тысяч волгоградцев приняли участие в экологических акциях в семи природных парках области
Под Волгоградом в столкновении «Лады» и «ВАЗа» пострадал 11-месячный ребенок
Из-за непогоды в Волгограде два рейса ушли на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону
В Волгоградской области метель движется с ростовского направления на камышинское
Под Волгоградом из-за поломки колеса перевернулась «буханка»
Ярмарка вакансий для водителей и грузчиков пройдет в Волгограде
Младенец получил сотрясение мозга в ДТП на трассе в Волгоградской области
В Дзержинском районе из-за аварии образовалась пробка
Мошенники под видом газовиков орудуют в Волгоградской области
Бронзовый топор и золотые подвески: уникальные находки волгоградских археологов передадут в музей
МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды
В Астрахани после аварии загорелось такси, в котором ехали женщина с ребенком
Волгоградские власти решили привлечь мозги студентов для разработки национальных проектов
Предприниматель забрал у знакомых две элитных иномарки, а деньги вернуть «забыл»
Волгоградцам предлагают проголосовать за новое название остановки «Дом техники»
Депутат облдумы Николай Лукьяненко: Как питаться ребенку в школе должны выбирать родители
Банда подростков напала на волгоградца, возвращавшегося с ночной смены