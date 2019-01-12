Трассы Волгоградской области от последствий непогоды очищают 120 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-12T08:43:51+03:00

В случае необходимости число снегоуборочных машин может возрасти еще на 159 единиц

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Накануне, 11 января, по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на региональные трассы выгнали всю снегоуборочную технику. Из-за непогоды, а на область обрушился мокрый снег и дожди, повысился риск дорожных аварий и заторов. Эти сутки трассы убирают 120 единиц спецтехники.

- Также в режиме повышенной готовности находятся службы, обеспечивающие проезд по федеральным трассам. Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, для обеспечения бесперебойного движения при необходимости может быть задействовано 159 единиц техники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В Волгоградском ЦГМС добавили, что плохие погодные условия сохранятся до самого вечера. Будет сильный ветер до 20 метров в секунду, возможен туман. Осложнит поездки по области сильный гололед, а также снегопады в отдельных районах. Водителей призывают не нарушать ПДД во избежание ДТП.