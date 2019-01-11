2019-01-11T20:29:58+03:00
Общество

Из-за непогоды в Волгограде два рейса ушли на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону

Часть самолетов продолжают отправляться и приземляться в Волгограде
Екатерина МАЛИНИНА
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Аэропорт открыт для вылета и прилета.Аэропорт открыт для вылета и прилета.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На Волгоград 11 января пришла большая метель. Ситуация на дорогах непростая, хотя и не критическая. Работает сейчас в сложных условиях и аэропорт. Хотя к шести часам из-за непогоды воздушная гавань ненадолго была закрыта. Из-за этого рейс из Москвы "S7 Airlines" пришлось отправить в Астрахань, где он находится до сих пор.

- Пилот авиакомпании «Победа» рейса Санкт-Петербург-Волгоград принял решение не приземляться в городе-герое, а отправился ради безопасности пассажиров на запасной аэродром в Ростов-на-Дону., - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Волгоградский аэропорт сейчас открыт. Самолеты приземляются без происшествий.

Кстати, вылет московского рейса из Астрахани в Волгоград намечен на 23-00. А вот пассажиры, попавшие в Ростов-на-Дону, предположительно окажутся в Волгограде только утром 12 января. Также только на завтра намечен вылет самолета в северную столицу.

Задерживается предположительно на полтора часа рейс из Москвы компании «Аэрофлот».

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