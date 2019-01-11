В Волгоградской области метель движется с ростовского направления на камышинское

СЕГОДНЯ 19:46 2019-01-11T19:46:40+03:00

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Волгоградскую область накрыл снегопад. В городе десятки мелких аварий из-за невнимательных водителей и лихачей. В области обстановка чуть сложнее, чем в городе. К вечеру метель разбушевалась на ростовской трассе, идет снег с дождем. Постепенно непогода перемещается в сторону московского направления, а к ночи дойдет и до трассы Камышин-Сызрань. Расчисткой федеральных трасс занимаются полторы сотни специализированных машин Упрдор Москва-Волгоград. За ситуацией наблюдают сотрудники МЧС, которые в случае ЧП готовы прийти на выручку. Также на особом режиме находятся и сотрудники полиции. Они предупреждают водителей на постах об обстановке на дорогах, следят за состоянием трассы.

Пока обходится без перекрытий и ограничения движений.

Водителям советуют без лишней необходимости не отправляться в дальнюю дорогу. Ну а если вам все же необходимо ехать, строго соблюдайте правила дорожного движения, не гоните, не рискуйте во время маневров.