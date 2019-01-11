Под Волгоградом из-за поломки колеса перевернулась «буханка»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-11T16:28:42+03:00

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Авария произошла на федеральной трассе в Дубовском районе около часа ночи. 35-летний мужчина на своем УАЗе ехал с пассажирами в сторону Волгограда. Трасса была почищенной, так что проблем в дороге волгоградец не ожидал. Но неожиданно у «буханки» заклинило переднее колесо. Машину понесло юзом. Водитель не справился с управлением, авто съехало с дороги в правую сторону и перевернулось в кювет на крышу.

В результате аварии пострадали два человека. 56-летнюю женщину отвезли в Дубовку с ушибом грудного отдела и сотрясением головного мозга, а 35-летний пассажир поступил туда же с диагнозом "ушиб локтевого сустава слева, ушиб поясничного отдела". Оба находятся под наблюдением медиков.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, в частности, почему застопорилось колесо.