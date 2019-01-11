Ярмарка вакансий для водителей и грузчиков пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-11T16:19:49+03:00

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Волгоградцам готовы предложить рабочие места и стабильную зарплату. Водителей грузовых автомобилей и грузчиков ждут на ярмарке вакансий в четверг, 17 января, в Центре занятости населения Волгограда на улице Рабоче-Крестьянской, 16. Получить информацию о вакансиях, графике, условиях работы и зарплате, пройти собеседование у работодателей и найти работу по душе можно будет с 10.00 до 12.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в городском центре занятости, цель подобных ярмарок - проинформировать всех заинтересованных об услугах службы и подобрать сотрудников для конкретных организаций. На этот раз работодатели заинтересованы в водителях грузовиков и грузчиках.

По данным облкомтруда, благодаря организации взаимодействия между работодателями и соискателями в 2018 году устроились на работу порядка 35 тысяч волгоградцев, в том числе 2,5 тысячи человек с инвалидностью.