Младенец получил сотрясение мозга в ДТП на трассе в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-11T16:14:07+03:00

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Авария случилась в пятницу, 11 января на трассе «Михайловка – Безымянка» в Волгоградской области. 49-летний водитель на «Ладе Калине» ехал со стороны федеральной трассы «Каспий» в сторону хутора Безымянка. Ему навстречу ехала 38-летняя женщина на «пятнадцатой». Мужчина не справился с управлением на заснеженной дороге, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2115".

В результате виновник аварии не пострадал, как и женщина-водитель второй машины. В больницу увезли двух пассажиров «пятнадцатой». Как рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в Михайловскйю ЦРБ попал 11-месячный ребенок – у малыша сотрясение мозга (кстати, он ехал в автокресле и был пристегнут). Также сотрясение, ушибы и рваную рану лица получила 64-летняя женщина – она ехала на переднем сидении рядом с водителем. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.