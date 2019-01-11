В Дзержинском районе из-за аварии образовалась пробка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-11T16:00:21+03:00

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Волгоградские синоптики на этот раз оказались правы. В Волгоград пришел хороший снегопад . Видимость снизилась, да и состояние дорог сейчас пока оставляет желать лучшего. Поэтому водителям лучше вести себя крайне аккуратно за рулем. Правда, не все к советам прислушиваются. После трех часов дня водитель «Форда» решил проскочить по быстрому на красный перекресток улиц Краснополянской и 51-я Гвардейской. В итоге в него врезался мужчина на «Митсубиси Лансер».

В аварии никто не пострадал. Но автомобилисты решили не оформлять европротокол, а дождаться сотрудников ГИБДД. Из-за этого в районе аварии образовалась внушительная пробка. ДТП в эту снежную погоду по городу много, поэтому полицейские приехали не сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/685864" frameborder="0"></iframe> И-за небольшой аварии образовалась пробка..

Водителей еще раз просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать рисковых маневров.