В Дзержинском районе из-за аварии образовалась пробка
Волгоградские синоптики на этот раз оказались правы. В Волгоград пришел хороший снегопад . Видимость снизилась, да и состояние дорог сейчас пока оставляет желать лучшего. Поэтому водителям лучше вести себя крайне аккуратно за рулем. Правда, не все к советам прислушиваются. После трех часов дня водитель «Форда» решил проскочить по быстрому на красный перекресток улиц Краснополянской и 51-я Гвардейской. В итоге в него врезался мужчина на «Митсубиси Лансер».
В аварии никто не пострадал. Но автомобилисты решили не оформлять европротокол, а дождаться сотрудников ГИБДД. Из-за этого в районе аварии образовалась внушительная пробка. ДТП в эту снежную погоду по городу много, поэтому полицейские приехали не сразу.
И-за небольшой аварии образовалась пробка..
Водителей еще раз просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать рисковых маневров.