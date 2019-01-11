2019-01-11T15:47:19+03:00
Происшествия

Мошенники под видом газовиков орудуют в Волгоградской области

Только за сутки аферисты украли у пенсионеров более 80 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские регистрируют множество случаев мошенничества.Полицейские регистрируют множество случаев мошенничества.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В последнее время в Волгоградской области активизировались мошенники, которые промышляют под видом сотрудников газовой службы. Приходят аферисты в основном в дома пенсионеров, которые раз за разом попадаются на их уловки. Так, 10 января в Волжском в квартиру к 83-летней пенсионерки якобы проверить оборудование пришли две лже-сотрудницы газовой компании. Аферистки отвлекли внимание бабушки и украли 65 тысяч рублей.

В городе Петров Вал лжегазовики сообщили о якобы выявленных нарушениях 78-летнему пенсионеру. И даже выписали дедушке квитанцию на 8 тысяч рублей штрафа. Похожие мошенники под тем же предлогом в тот же день взяли 10 тысяч штрафа у 87-летнего мужчины села Чухонастовка.

- Сейчас полицейские устанавливают личности преступников, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону.

Будьте бдительны и предупредите о мошенниках пожилых родственников.

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