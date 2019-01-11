Бронзовый топор и золотые подвески: уникальные находки волгоградских археологов передадут в музей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-11T15:02:18+03:00

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Бронзовые топор, нож и и ломик с деревянной ручкой, подвеску из цельнолитого прута золота, ритуальные курильницы на ножках и с орнаментом, несколько мисок, а также другие ценные артефакты обнаружили археологи на раскопках в курганном могильнике Жирновского района Волгоградской области. Во время экспедиции специалисты областного ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры послойно исследовали насыпь кургана и раскопали два погребения, центральное из них датируется эпохой средней бронзы - около двух тысяч лет до н.э. Так что находкам археологов более четырех тысяч лет. После палеоантропологического и палеозоологического исследования артефакты передадут сначала на реставрацию, а затем в Волгоградский областной краеведческий музей.

- Золотая подвеска является первым подобным артефактом - раньше археологи находили похожие предметы только из бронзы и меди, - сообщили «КП-Волгоград» в облкомкультуры.

Сегодня в фондах волгоградского краеведческого музея хранятся более 50 тысяч древних экспонатов. После того, как реконструируют здания пожарной каланчи и нынешние музейные залы, ценные находки смогут во всей красе увидеть посетители.