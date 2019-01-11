МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-11T14:37:48+03:00

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Управление МЧС по Волгоградской области предупредило жителей и гостей региона об ухудшении погоды. По прогнозам Волгоградского ЦГМС в ночь на 11 января, а также 12 и 13 января ожидается резкий перепад температур, мокрый снег и метель, изморозь и гололёд. Ветер тем при этом усилится до 20 м/с. Дорожники уже готовятся к непогоде. В регионе круглосуточно мониторят ситуацию при помощи спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщают в администрации региона.

В Волгограде на дороги уже вышла спецтехника. Улицы обрабатывают противогололедными реагентами. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас задействованы 40 КДМ, к 18 часам на уборку дорог выведут дополнительную спецтехнику.

Водителей просят не отправляться в дальний путь без острой необходимости, выбирать скорость и дистанцию по погоде, не бросать машины на обочинах и не мешать работе дорожников.