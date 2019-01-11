В Астрахани после аварии загорелось такси, в котором ехали женщина с ребенком

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-11T13:50:31+03:00

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Жуткая авария произошла 11 января утром на улице Софьи Перовской в Астрахани. Мужчина за рулем «Ниссан» выехал на встречную полосу для обгона и врезался ехавшее по заказу такси. В «Рено» водитель вез женщину с ребенком. Удар был очень сильным. «Ниссан» отбросило чуть в сторону, а «Рено» от удара загорелся. Водитель и его пассажиры успели выбраться из машины до того, как огонь распространился на все авто.

У обоих водителей серьезные травмы. Приехавшая на вызов «скорая» отвезла их в больницу. У астраханки небольшие ушибы. А вот ребенок единственный, кто не пострадал. Очевидцы говорят, что малыш в рубашке родился. Если бы его мама промедлила хотя бы несколько минут, шансов выжить бы не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/685809" frameborder="0"></iframe> В Астрахани загорелось такси, в котором ехали мать с ребенком..

Приехавшие пожарные потушили полыхающее авто. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.