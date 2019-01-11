2019-01-11T13:50:31+03:00
Происшествия

В Астрахани после аварии загорелось такси, в котором ехали женщина с ребенком

Астраханка успела выскочить из машины [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Машина сгорела за десять минут.Машина сгорела за десять минут.
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла 11 января утром на улице Софьи Перовской в Астрахани. Мужчина за рулем «Ниссан» выехал на встречную полосу для обгона и врезался ехавшее по заказу такси. В «Рено» водитель вез женщину с ребенком. Удар был очень сильным. «Ниссан» отбросило чуть в сторону, а «Рено» от удара загорелся. Водитель и его пассажиры успели выбраться из машины до того, как огонь распространился на все авто.

У обоих водителей серьезные травмы. Приехавшая на вызов «скорая» отвезла их в больницу. У астраханки небольшие ушибы. А вот ребенок единственный, кто не пострадал. Очевидцы говорят, что малыш в рубашке родился. Если бы его мама промедлила хотя бы несколько минут, шансов выжить бы не было.

В Астрахани загорелось такси, в котором ехали мать с ребенком..

Приехавшие пожарные потушили полыхающее авто. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бронзовый топор и золотые подвески: уникальные находки волгоградских археологов передадут в музей
МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды
Волгоградские власти решили привлечь мозги студентов для разработки национальных проектов
Предприниматель забрал у знакомых две элитных иномарки, а деньги вернуть «забыл»
Волгоградцам предлагают проголосовать за новое название остановки «Дом техники»
Депутат облдумы Николай Лукьяненко: Как питаться ребенку в школе должны выбирать родители
Банда подростков напала на волгоградца, возвращавшегося с ночной смены
Волгоградец заступился за подругу и вонзил нож в сердце обидчику
Волгоградец устроил аварию на скользкой дороге
В новогодние праздники волгоградцы реже жаловались на холодные батареи и отсутствие воды
Появилось видео задержания пьяного лихача на BMW
Бросила ребенка и сбежала: волгоградцев просят помочь в розыске 17-летней горе-мамаши
Общественная палата принимает от волгоградцев жалобы на свалки
Застал врасплох: в Астрахани ревнивец зарезал сожительницу и ее любовника
Волгоградца могут посадить на два года за два спиленных дуба
В мэрии Волгограда до 21 января ждут кандидатов на чиновничьи кресла
Волжанин убил друга, ограбил его, закопал тело в лесу, а машину сжег
Подрядчик отправил в фонд капремонта два фальшивых протокола
Под Волгоградом застрял московский поезд
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент
Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских