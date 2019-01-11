Волгоградские власти решили привлечь мозги студентов для разработки национальных проектов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-11T13:44:48+03:00

На их реализацию области дадут 200 миллиардов в ближайшие пять лет

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Начиная с этого, 2019 года и по 2024 в Волгоградской области будут реализовать проекты развития, на что региону дают 200 миллиардов рублей. Деньги огромные, и как ими распорядиться, чиновники ломают голову с осени прошлого года. Конечно, сумма свалится в наш бюджет не просто так – нужно придумать, обосновать, просчитать и расписать, составить дорожные карты по каждому проекту. Чиновники решили привлечь к работе молодые умы – инновационные разработки волгоградских вузов будут использовать в реализации национальных проектах. Как это организовать, губернатор Андрей Бочаров обсудил с ректором Волгоградского государственного медицинского университета Владимиром Петровым. Встреча прошла 11 января в рабочем кабинете главы области.

- Нам бы хотелось, чтобы наша высшая школа принимала самое активное участие, вошла в соответствующие программы федеральных ведомств по достижению национальных целей, поставленных Президентом России, — пояснил губернатор Владимир Петрову. И предложил провести заседание совета ректоров. Его назначили на 17 января.

Волгоградские вузы должны будут написать качественные заявки для участия в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ, учитывая все свои предыдущие научные достижения.

Попросили Владимира Петрова посмотреть программу по развитию здравоохранения в Волгоградской области и дать свое заключение.