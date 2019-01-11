Предприниматель забрал у знакомых две элитных иномарки, а деньги вернуть «забыл»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-11T13:19:45+03:00

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Люди крутятся как могут, чтобы заработать. 46-летний житель Краснодарского края получал деньги на перепродажах. Он выкупал в рассрочку у знакомых машины, обменивал их на химикаты, а затем продавал удобрения. С выручки отдавал деньги за элитные авто, а остаток оставлял себе. Схема работал до 2017 года. В декабре он взял в долг у астраханца его «Lexus LX 570» . Как положено, написали расписку, в которой прописали рассрочку на два месяца. Через месяц делец таким же образом «купил» в другого знакомого «Mercedes Benz GL 400», стоимостью 4,5 миллиона рублей. Их обменял на химикаты, которые успешно реализовал. Но полученные деньги не спешил возвращать владельцам авто. Те ждали долго, даже переписывали расписки на более поздние сроки. Но к концу года терпение их кончилось. Они написали заявление в полицию.

Денег, чтобы вернуть долг, у жителя Краснодара не осталось. Скорее всего, он вложился в какое-то другое дело и прогорел. Как рассказали "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.