2019-01-11T12:18:30+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают проголосовать за новое название остановки «Дом техники»

Сделать это можно на сайте администрации города
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде уже традиция: предлагать горожанам что-нибудь назвать.В Волгограде уже традиция: предлагать горожанам что-нибудь назвать.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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«Да за нас все решили» возмущаются многие. Ну это не про волгоградцев. По крайней мере, в плане названий для общественных мест и для остановок. Почти каждый месяц от нас ждут оригинальные имена парков, скверов и прочих достопримечательностей города. На этот раз администрация предлагает поучаствовать в голосовании за новое название остановки «Дом Техники».

Идею сменить его на другое предложило руководство ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Мол, самого Дома Техники по адресу Комсомольская,10 давно уже нет. Сейчас здесь располагается МФЦ Центрального района.

Если вы уже отпустили свою фантазию и придумали с десяток названий, лучше остановитесь. Вариантов, которые предлагают на сайте мэрии, всего один: «Центр «Мои документы». А выбрать можно между «да» и «нет».

Голосовать предлагают с 11 по 18 января. Итоги подведут 21 января 2019 года. Тогда и объявят новое название «Дома техники».

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