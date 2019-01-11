Волгоградцам предлагают проголосовать за новое название остановки «Дом техники»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-11T12:18:30+03:00

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«Да за нас все решили» возмущаются многие. Ну это не про волгоградцев. По крайней мере, в плане названий для общественных мест и для остановок. Почти каждый месяц от нас ждут оригинальные имена парков, скверов и прочих достопримечательностей города. На этот раз администрация предлагает поучаствовать в голосовании за новое название остановки «Дом Техники».

Идею сменить его на другое предложило руководство ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Мол, самого Дома Техники по адресу Комсомольская,10 давно уже нет. Сейчас здесь располагается МФЦ Центрального района.

Если вы уже отпустили свою фантазию и придумали с десяток названий, лучше остановитесь. Вариантов, которые предлагают на сайте мэрии, всего один: «Центр «Мои документы». А выбрать можно между «да» и «нет».

Голосовать предлагают с 11 по 18 января. Итоги подведут 21 января 2019 года. Тогда и объявят новое название «Дома техники».