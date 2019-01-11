2019-01-11T13:30:50+03:00
Общество

Депутат облдумы Николай Лукьяненко: Как питаться ребенку в школе должны выбирать родители

По мнению законотворца, этот пункт в новых правилах Роспотребнадзора не примут
Екатерина МАЛИНИНА
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Большинство родителей возмущены инициативой Роспотребнадзора.Большинство родителей возмущены инициативой Роспотребнадзора.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Роспотребнадзор предложил ужесточить требования к организации питания детей в школе. В проекте среди новых правил - толщина запеканки не более 4 сантиметров, мытье картофеля не менее пяти минут и запрет носить в столовую домашнюю еду. Последний пункт вызвал множество споров. Большинство возмутились этой идее. Многие не верят, что пункт про «еду из дома» примут. Среди них и депутат Волгоградской областной Думы Николай Лукьяненко.

- Это затрагивает выбор родителями способа питания детей, – считает народный избранник, отец четверых детей. – Давать ребенку с собой продукты дополнительно к питанию в школе или заменять рацион полностью – безусловное право родителей, которое никто не может у них отобрать.

Ни одного случая отравления детей продуктами, принесенными из дома, в Волгограде не было. К тому же в школу ходят дети, которым по медицинским показаниям нельзя питаться едой из столовой. Не ясен вопрос и со способом, как будут контролировать «принесенные из дома контейнеры и бутерброды.

- И что будет, если ребенок все-таки принесёт питание из дома? Слишком много вопросов, на которые компетентные органы вряд ли смогут ответить, - считает Николай Лукьяненко.

Кстати, с остальными новыми требованиями депутат согласен. Внимания к тому, что едят наши дети в школьных столовых, должно быть больше.

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