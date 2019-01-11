2019-01-11T10:27:01+03:00
Происшествия

Банда подростков напала на волгоградца, возвращавшегося с ночной смены

Они избили его и забрали телефон
Екатерина МАЛИНИНА
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Подростки могут получить до 7 лет тюрьмы.Подростки могут получить до 7 лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сначала прохожие решили, что валяющийся возле дороги мужик – пьяный. Многие проходили мимо, но нашлись и сердобольные, которые подошли к нему. «Алкоголик» был без сознания и весь избит. Мужчину отвезли в больницу. Когда он пришел в сознание, то рассказал вызванным врачами полицейским, что на него напали, причем подростки.

Житель Михайловки возвращался со смены ночью, когда к нему подошли трое парней и потребовали деньги и сотовый. Когда мужчина отказал, они напали на него, сильно избили до потери сознания и забрали мобильник.

Троих подростков нашли быстро. Один из них уже до этого был осужден за кражу и разбой, остальные попались в первый раз. Нападавшим по 16-17 лет. В отношении всех троих возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит лишение свободы до 7 лет.

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