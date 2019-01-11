Волгоградец заступился за подругу и вонзил нож в сердце обидчику

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-11T10:17:23+03:00

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Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего жителя Красноармейского района. Ему предстоит ответить за жестокое убийство своего соседа.

Все началось во время дня рождения 9 января. Жительница одной из коммуналок вместе с гражданским мужем позвали гостей, чтобы отметить весело праздник. Пришел к ним и 28-летний сосед. Застолье было обильным. Когда народ уже слегка захмелел, именинница поссорилась с молодым соседом. Повод был пустячный, а вот последствия трагические. Молодой человек плеснул в лицо хозяйке вино. Супруг встал на ее защиту. Он схватился за нож и семь раз ударил обидчика. Один из ударов пришелся прямо в сердце. Волгоградец умер почти сразу. Осознав, что натворил, убийца сбежал.

- Искали его несколько часов. Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство», - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.