2019-01-11T09:30:32+03:00
Происшествия

Волгоградец устроил аварию на скользкой дороге

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Екатерина МАЛИНИНА
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Иномарку вынесло за обочину дороги.Иномарку вынесло за обочину дороги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Зима в этом году настоящая, совсем не южная. Поэтому водителям приходится не просто на дорогах. Приходится ездить аккуратней, снижать скорость, соблюдать дистанцию. Правда, некоторые этим пренебрегают. Серьезную аварию устроил 48-летний волгоградец 10 января. Он ехал из станицы Кумылженская в Михайловку. На 196 километре машину повело на скользкой дороге. Так как скорость у «Хендая» была высокой, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в это время ехал 34-летний волгоградец на своей «Ладе Гранте». Машины столкнулись лоб в лоб. Иномарку вынесло в кювет. Русская машина пострадала сильнее.

Два пассажира Гранты – 26-летний парень и 61-летняя женщина, попали в больницу на «скорой». У них множество травм.

- Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

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