В новогодние праздники волгоградцы реже жаловались на холодные батареи и отсутствие воды

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-11T08:55:55+03:00

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Итоги новогодних праздников подвели кафе, магазины, полицейские, пожарные. Сделали это и коммунальные службы. Все «каникулы» они работали, чтобы волгоградцы смогли спокойно без забот отдыхать.

- Праздники прошли без каких-либо крупных сбоев в наших системах, а те технологические повреждения, которые все же случались на сетях, устранялись оперативно, в нормативные сроки и практически незаметно для абонентов, - уверен главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Станислав Шульгин.

На круглосуточном дежурстве было 54 спецмашины «Концессий теплоснабжения» и 62 спецмашины «Концессий водоснабжения». Работала даже электролаборатория. В итоге с начала января количество заявок в водоканал уменьшилось на 27 процентов. Обращений в теплосети тоже стало меньше – на 20 процентов.

В коммунальных организациях уверены, что отсуствие аварийных ситуаций – это результат хорошей подготовки. К тому же, вот уже не первый год идет плановая замена трубопроводов.