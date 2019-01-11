2019-01-11T08:55:55+03:00
Общество

В новогодние праздники волгоградцы реже жаловались на холодные батареи и отсутствие воды

Коммунальные службы дежурили круглосуточно
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В праздники обошлось без крупных коммунальных аварий.В праздники обошлось без крупных коммунальных аварий.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Итоги новогодних праздников подвели кафе, магазины, полицейские, пожарные. Сделали это и коммунальные службы. Все «каникулы» они работали, чтобы волгоградцы смогли спокойно без забот отдыхать.

- Праздники прошли без каких-либо крупных сбоев в наших системах, а те технологические повреждения, которые все же случались на сетях, устранялись оперативно, в нормативные сроки и практически незаметно для абонентов, - уверен главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Станислав Шульгин.

На круглосуточном дежурстве было 54 спецмашины «Концессий теплоснабжения» и 62 спецмашины «Концессий водоснабжения». Работала даже электролаборатория. В итоге с начала января количество заявок в водоканал уменьшилось на 27 процентов. Обращений в теплосети тоже стало меньше – на 20 процентов.

В коммунальных организациях уверены, что отсуствие аварийных ситуаций – это результат хорошей подготовки. К тому же, вот уже не первый год идет плановая замена трубопроводов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бронзовый топор и золотые подвески: уникальные находки волгоградских археологов передадут в музей
МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды
В Астрахани после аварии загорелось такси, в котором ехали женщина с ребенком
Волгоградские власти решили привлечь мозги студентов для разработки национальных проектов
Предприниматель забрал у знакомых две элитных иномарки, а деньги вернуть «забыл»
Волгоградцам предлагают проголосовать за новое название остановки «Дом техники»
Депутат облдумы Николай Лукьяненко: Как питаться ребенку в школе должны выбирать родители
Банда подростков напала на волгоградца, возвращавшегося с ночной смены
Волгоградец заступился за подругу и вонзил нож в сердце обидчику
Волгоградец устроил аварию на скользкой дороге
Появилось видео задержания пьяного лихача на BMW
Бросила ребенка и сбежала: волгоградцев просят помочь в розыске 17-летней горе-мамаши
Общественная палата принимает от волгоградцев жалобы на свалки
Застал врасплох: в Астрахани ревнивец зарезал сожительницу и ее любовника
Волгоградца могут посадить на два года за два спиленных дуба
В мэрии Волгограда до 21 января ждут кандидатов на чиновничьи кресла
Волжанин убил друга, ограбил его, закопал тело в лесу, а машину сжег
Подрядчик отправил в фонд капремонта два фальшивых протокола
Под Волгоградом застрял московский поезд
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент
Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских