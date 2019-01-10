2019-01-10T23:58:15+03:00
Происшествия

Бросила ребенка и сбежала: волгоградцев просят помочь в розыске 17-летней горе-мамаши

Девушка ушла из дома, оставив годовалого малыша
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К волгоградцам с просьбой о помощи обращаются родственники 17-летней Кристины Баркая: девушка сбежала из дома, бросив годовалого малыша!

В полицию обратилась мачеха этой горе-мамаши. Девушка вообще-то не в первый раз убегает из дома. Но на этот раз ее нет уже очень долго - с 25 ноября 2018-го.

В тот день она была с родителями в торговом центре, в какой-то момент вдруг заявила, что возвращается домой. Однако, дома ее не нашли.

Кристина родила мальчика в 16-летнем возрасте, но воспитанием ребенка в основном занимается мачеха.

Живет семья в городе Сальск Ростовской области. Почему обращаются за помощью к волгоградцам? Да потому что в Сальск они переехали совсем недавно, а до этого проживали в Волгограде. Отец и мачеха считают, что Кристина могла уехать обратно.

Следователи Сальска уже завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней. Они полагают, что девушка могла стать жертвой преступления.

Приметы: рост 155 сантиметров, черные волосы, черные глаза, плотного телосложения.

Была одета: серое платье до колен, ботфорты черные замшевые, куртка желтая в черный горошек.

Если вам что-либо известно о местонахождении Кристины, обратитесь в полицию или по телефонам волонтеров.

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