2019-01-10T23:15:13+03:00
Общество

Общественная палата принимает от волгоградцев жалобы на свалки

Обращения и фото присылайте по почте
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жалуйтесь на свалки!Жалуйтесь на свалки!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области новый регоператор, который взялся за вывоз и утилизацию мусора, пока со своими задачами не справляется. Регион с каждым днем все больше утопает в свалках. К контролю подключилась и Общественная палата Волгоградской области. Специалисты-общественники готовы поделиться опытом и наработками (в каких регионах какие технологии работают, как они работают), чтобы не сорвать проведение реформы.

- Общественная палата Волгоградской области тоже начинает принимать обращения граждан по вопросам вывоза мусора, - говорит председатель палаты Татьяна Гензе. - Любой житель региона может присылать на почту Общественной палаты (palata@volganet.ru и opvlg@yandex.ru) или через раздел сайта «Написать обращение» соответствующую информацию, подкрепленную своим обращением и фотоматериалами. Все данные мы будем направлять в региональный комитеты ЖКХ, в облкомприроды и в ООО «Управление отходами - Волгоград». Самые острые случаи будут вынесены на заседание профильной комиссии палаты.

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