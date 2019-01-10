Застал врасплох: в Астрахани ревнивец зарезал сожительницу и ее любовника
Классическая история произошла в Астрахани накануне Нового года: муж вернулся домой, и застал жену с любовником. Вот только конец у этой истории печальный: все закончилось поножовщиной и двумя убитыми.
Произошло это в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области. 51-летний мужчина проживал там у 68-летнего друга вместе со своей 48-летней сожительницей. Жили вместе, пили тоже вместе. В тот день водка закончилась раньше, чем «друзья» напились, и квартирант отправился за добавкой. А когда вернулся, застал возлюбленную в объятьях хозяина.
Разбираться не стал, в порыве гнева схватил нож с кухонного стола и нанес несколько ударов в область груди и шеи «изменщиков».
- От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
Когда убийца понял, что натворил, он вызывал «скорую» помощь, а сам сбежал.
Правда, нашли его довольно быстро. Мужчину уже задержали. Сейчас он находится под стражей. Ему вменяют убийство двух человек. Ведется расследование.