Застал врасплох: в Астрахани ревнивец зарезал сожительницу и ее любовника

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:59:40+03:00

Разгневанный мужчина нанес несколько ударов в шею и в грудь потерпевшим. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Убийцу уже задержали и взяли под стражу

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Классическая история произошла в Астрахани накануне Нового года: муж вернулся домой, и застал жену с любовником. Вот только конец у этой истории печальный: все закончилось поножовщиной и двумя убитыми.

Произошло это в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области. 51-летний мужчина проживал там у 68-летнего друга вместе со своей 48-летней сожительницей. Жили вместе, пили тоже вместе. В тот день водка закончилась раньше, чем «друзья» напились, и квартирант отправился за добавкой. А когда вернулся, застал возлюбленную в объятьях хозяина.

Разбираться не стал, в порыве гнева схватил нож с кухонного стола и нанес несколько ударов в область груди и шеи «изменщиков».

- От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Когда убийца понял, что натворил, он вызывал «скорую» помощь, а сам сбежал.

Правда, нашли его довольно быстро. Мужчину уже задержали. Сейчас он находится под стражей. Ему вменяют убийство двух человек. Ведется расследование.