2019-01-10T22:59:40+03:00
Происшествия

Застал врасплох: в Астрахани ревнивец зарезал сожительницу и ее любовника

Убийцу уже задержали и взяли под стражу
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Разгневанный мужчина нанес несколько ударов в шею и в грудь потерпевшим.Разгневанный мужчина нанес несколько ударов в шею и в грудь потерпевшим.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Классическая история произошла в Астрахани накануне Нового года: муж вернулся домой, и застал жену с любовником. Вот только конец у этой истории печальный: все закончилось поножовщиной и двумя убитыми.

Произошло это в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области. 51-летний мужчина проживал там у 68-летнего друга вместе со своей 48-летней сожительницей. Жили вместе, пили тоже вместе. В тот день водка закончилась раньше, чем «друзья» напились, и квартирант отправился за добавкой. А когда вернулся, застал возлюбленную в объятьях хозяина.

Разбираться не стал, в порыве гнева схватил нож с кухонного стола и нанес несколько ударов в область груди и шеи «изменщиков».

- От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Когда убийца понял, что натворил, он вызывал «скорую» помощь, а сам сбежал.

Правда, нашли его довольно быстро. Мужчину уже задержали. Сейчас он находится под стражей. Ему вменяют убийство двух человек. Ведется расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бросила ребенка и сбежала: волгоградцев просят помочь в розыске 17-летней горе-мамаши
Общественная палата принимает от волгоградцев жалобы на свалки
Волгоградца могут посадить на два года за два спиленных дуба
В мэрии Волгограда до 21 января ждут кандидатов на чиновничьи кресла
Волжанин убил друга, ограбил его, закопал тело в лесу, а машину сжег
Подрядчик отправил в фонд капремонта два фальшивых протокола
Под Волгоградом застрял московский поезд
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент
Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских