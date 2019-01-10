2019-01-10T22:43:36+03:00
Происшествия

Волгоградца могут посадить на два года за два спиленных дуба

Житель Михайловки отправил на дрова уникальные деревья
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторые люди не знают границ дозволенного: разрешили собирать валежник, а они пошли пилить уникальные деревья. Так, 6 января участковый полиции УВД города Михайловки Волгоградской области при обходе по территории Михайловского лесничества обнаружил два пня в семистах метрах от хутора Катасонов. Причем видно было, что деревья недавно спилили. И ведь не просто деревья, а уникальные дубы.

Предварительный ущерб лесам составил более 54 тысячи рублей, уточняют в ГУ МВД по региону.

Варвара нашли довольно быстро. Им оказался 38-летний безработный местный житель. Он уже сознался, что это его рук дело. Пояснил, мол, спилил деревья, чтобы отапливать печь и для строительных нужд.

Вот только забыл волгоградец, что в лесничествах каждое дерево находится под охраной. Так что на него уже завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». И грозит мужчине за это от штрафа до двух лет лишения свободы.

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