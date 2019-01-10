В мэрии Волгограда до 21 января ждут кандидатов на чиновничьи кресла

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Волгограда формируют, так называемый, кадровый резерв. Это база данных волгоградцев, которые могут претендовать на должности в мэрии. За два дня первой рабочей недели в этом году в комиссию, которая принимает заявки, уже поступило 10 обращений от желающих в будущем поработать в мэрии. Так что волгоградцы активно откликнулись на объявление. В связи с чем, в горадминистрации решили продлить срок приема документов на включение в кадровый резерв до 21 января.

Напомним, что подать обращение может любой, кто соответствует требованиям муниципальной службы (из обязательных условий - гражданство РФ, высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет).

- Все остальное – в руках самих кандидатов, - говорят в мэрии. - Эксперты оценят и активную общественную позицию, участие в жизни города.

После 21 января начнется второй этап конкурса: тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, а также «творческое задание» – каждый конкурсант должен будет представить свое видение развития отрасли, на руководство которой он претендует. Окончательный состав кадрового резерва определят две комиссии.

ВАЖНО

Более подробная информация, включая перечень необходимых документов для подачи заявки, размещена на официальном сайте администрации Волгограда.

Консультацию также можно получить в отделе кадров, позвонив по телефонам: 30-12-60, 30-13-07 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.