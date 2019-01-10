Волжанин убил друга, ограбил его, закопал тело в лесу, а машину сжег

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:48:03+03:00

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31-летнего волжанина Алексея Овчинникова суд приговорил к 16-ти годам колонии строгого режима. Его признали виновным сразу по пяти статьям уголовного дела: в убийстве, угоне, краже, хищении и умышленном уничтожении имущества. А началось все с долга.

Как рассказали "КП-Волгоград" в областном суде, Овчинников затянул с оплатой долга знакомому, и когда приехал отдавать, между мужиками разгорелся скандал. В гневе товарищ наставил на Овчинникова травмат, а тот, в ответ поднял с земли металлический прут и нанес несколько ударов по голове. Когда понял, что натворилл, попытался отвести окровавленного «друга» в больницу, но по пути тот скончался в машине. Тогда Овинников решил избавиться от тела и улик.

Он отвез тело в лес Среднеахтубинского района, где «похоронил» под сухими ветками. При этом снял с него все золотые украшения, и забрал травматический пистолет - все на сумму 195 тысяч рублей. Потом перегнал машину знакомого - «Land Rover Range Rover Sport» в соседнюю лесополосу и там сжег.

На суде Овчинников уверял, что не убивал друга, мол это было превышение предела самообороны, и машину он якобы не сжигал, и ювелирные украшения не крал. Но доказательства и экспертизы доказывали обратное.

С приговором Волжского суда не согласились ни обвиняемый, ни обвинитель, но апелляционный суд оставил вердикт без изменения.