Подрядчик отправил в фонд капремонта два фальшивых протокола

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:07:55+03:00

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По материалам прокурорской проверки в Волгограде возбудили уже второе уголовное дело о подделке протокола общего собрания собственников по переносу сроков капитального ремонта аварийных коммуникаций. Первое дело по дому №15 на улице Московской в Дзержинском районе Волгограда завели в декабре. Теперь история повторилась в соседнем доме №17.

Как сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, договор о капремонте системы холодного водоснабжения и канализации с подрядчиком региональный фонд капремонта заключил в 2017 году. Работу должны были завершить до конца 2017 года. Но в мае 2018-го подрядчик принес регоператору протокол общего собрания, на котором жильцы якобы решили перенести сроки проведения капремонта аж на 2023 год. Но прокурорская проверка показала, что ни в одном из этих домов собрание по этому вопросу не проводили. И протоколы были заведомо ложными.

- Прокурор Дзержинского района инициировал вопрос о переносе сроков капитального ремонта аварийных коммуникаций на 2019 год, - рассказали в ведомстве.