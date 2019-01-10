2019-01-10T16:42:40+03:00
Происшествия

Под Волгоградом застрял московский поезд

А на астраханской железной дороге поезд сбил табун лошадей и опоздал в Волгоград
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Второй день на Приволжской железной дороге сбои в расписании поездов по непредвиденным причинам.Второй день на Приволжской железной дороге сбои в расписании поездов по непредвиденным причинам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сегодня пассажиры поезда Москва-Волгоград застряли на полпути. Дело в том, что примерно в 10.50 на станции Алексиково состав по неведомым причинам остановился и дальше не тронулся. Как пояснили чуть позже в пресс-службе Приволжской железной дороги, незапланированная остановка пассажирского поезда произошла по техническим причинам. К месту ЧП тут же направили вспомогательный локомотив. Чуть больше часа пришлось пассажирам ждать помощи в степи, но все обошлось.

- На Приволжской железной дороге принимаются все необходимые меры для ввода поезда в график. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - гласит сообщение на сайте Привжд.

А накануне вечером 9 января задержался в пути поезд сообщением Астрахань-Волгоград. Правда, не по техническим причинам. На рельсы прямо перед поездом оказались несколько лошадей.

- Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, - уточняют в пресс-службе Привжд.

В итоге в Волгоград поезд опоздал на 2 часа 06 минут.

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