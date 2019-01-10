Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:42:39+03:00

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Волгоградская маршрутка с людьми попала в ДТП на Ставрополье. Сейчас на юге России бушует непогода, трассы замело, да еще и гололед на дорогах. Это и привело к аварии, которая произошла в ночь с 9 на 10 января неподалеку от села Сабан-Антуста Ставропольского края.

- Произошло ДТП примерно в 11 часов вечера. Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами направлялся из Волгограда в Буденновск. Сквозь снегопад водитель маршрутки увидел фуру, которая ехала по встречной полосе. Дабы избежать столкновения, водитель микроавтобуса стал прижиматься к обочине, но машину занесло на скользкой дороге, и она съехала в кювет, где перевернулась на крышу, а потом остановилась на боку, - рассказывают «КП-Волгоград» в аварийно-спасательной службе Ставропольского края.

Спасателей вызвали очевидцы аварии.

- К счастью водитель и четыре пассажира маршрутки отделались испугом и в медицинской помощи не нуждались. Мы помогли поставить «Мерседес» на колеса и вытащить его на дорогу, откуда водитель отправился на СТО, а мы остались согревать пассажиров, пока они ждали своих родственников, - говорит начальник ПЧ №174 ПАСС СК села Кендже-Кулак Туркменского района Расул Хаджикеев.