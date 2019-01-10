2019-01-10T16:02:25+03:00
Общество

С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград

Самолеты по этому маршруту будут летать каждую субботу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока расписание полетов по этому маршруту запланировано до 30 марта. Фото ЮВТ АэроПока расписание полетов по этому маршруту запланировано до 30 марта. Фото ЮВТ Аэро
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С наступлением нового года география полетов из волгоградского аэропорта продолжает расширяться. И вот очередная хорошая новость: с 15 января татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Калининград - Казань - Волгоград.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 пассажирских кресел.

Как будут летать?

По средам из Калининграда самолет будет лететь сначала в Казань, а оттуда в Волгоград. Вылет из калининградского аэропорта «Храброво» - в 14.20.

В обратном направлении самолет будет вылетать в субботу по тому же маршруту: из Волгограда в Казань, и далее в Калининград. Прибытие в «Храброво» в 17.40. время вылета из Волгограда уточняйте в расписании нашего аэропорта.

Всего 4 часа 10 минут в пути и вы в северной столице. Правда, цены на билеты "кусаются" - от 11250 рублей.

Пока, как сообщается на сайте калининградского аэропорта, программа полетов запланирована только до 30 марта 2019-го.

Напомним, что сегодня из аэропорта Волгограда рейсы в Питер стали ежедневными, а число рейсов на Москву выросло до десяти! Также появились регулярные рейсы в Минводы и Ростов, чартерные - в Дубай, Ереван и Ташкент.

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