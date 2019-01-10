За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:43:27+03:00

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Родиться под бой курантов или на рождество - это прям чудо. Но жизнь не останавливается ни на минуту, роды невозможно предугадать. Вот, например, в Перинатальном центре Волгограда 1 января родилось 2 мальчика и 4 девочки. А на Рождество здесь появились на свет восемь маленьких принцесс. Хотя в общей сложности мальчишек пока рождается больше. Всего за первую неделю нового 2019-го года в Волгоградской области родилось 370 малышей. Из них 188 мальчиков и 182 девочки, в том числе три двойни. Такие данные «КП-Волгоград» приводят в региональном управлении здравоохранения.

Напомним, с 1 января 2019-го в Волгоградской области в два раза повысилась выплата по рождению первого ребенка для молодых мам: ранее она составляла 25 тысяч рублей, теперь 50 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января волгоградские семьи, где уже есть малыш до 3 лет и родился второй ребенок (при этом среднедушевой доход в которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума) получат дополнительное единовременное пособие - 50 тысяч рублей.