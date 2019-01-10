2019-01-10T14:17:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому

Мигрант работал и жил в России без разрешительных документов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградскую область тысячами приезжают на заработки граждане из ближнего зарубежья. Вот только не все легально. Одного такого нелегала-мигранта поймали в Алексеевском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 7 января участковый обнаружил, что гражданин Узбекистана живет и работает у них без трудового патента. Он тут же препроводил нарушителя в отделение МВД, где составил протокол за нарушение режима пребывания в России. Но не успел оформить бумаги, как к нему пришел родственник задержанного, и стал уговаривать отпустить «брата». Предложил даже 11 тысяч рублей, чтоб полицейский «закрыл глаза» на нелегала.

Участковый от денег отказался, и даже пояснил заступнику, чем чреваты его действия. Но тот настаивал на своем. Тогда полицейский сообщил о взяткодателе руководству. При передаче денег сотрудники ЭБиПК мигранта и задержали.

- В Новоаннинском МСО СУ СКР по области уже завели уголовное дело на 41-летнего иностранца по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие». Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном он категорически отрицает. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК по Волгоградской области.

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