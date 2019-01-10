2019-01-10T16:17:31+03:00
Общество

На Волгоградскую область идет большой снегопад

Дорожники уже подготовили машины для уборки заносов на федеральных трассах
Екатерина МАЛИНИНА
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На трассы в случае заносов выдут 159 спецмашин. Фото: Упрдор Москва-ВолоградНа трассы в случае заносов выдут 159 спецмашин. Фото: Упрдор Москва-Волоград
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Погода в конце недели в Волгоградской области будем меняться каждый день. 10 января на улице крепкий морозец, 11 января обещают сильную метель, а уже 12 по прогнозам синоптиков, начнется оттепель и дождь. К переменам дорожники подготовились заранее. Упрдор Москва-Волоград уже проверили 159 специализированных дорожных машин, которые выйдут на трассы, как только потребуется. Они будут ликвидировать заносы, высыпать песок и реагент, если начнется гололед.

На дорогах круглосуточно дежурят специальные бригады, которые по данным с видеокамер и с метеодатчиков отслеживают состояние магистралей.

Водителей, в свою очередь, просят соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость, не рисковать при обгонах, пропускать дорожную технику.

В городе также подготовились к непогоде. Обещают все убирать вовремя, а на время гололеда во дворы отпрявятся специальные комиссии, которые будут смотреть состояние дорог и крыш.

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