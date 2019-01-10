2019-01-10T11:37:46+03:00
Общество

Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент

Стоимость топлива подняли лишь часть АЗС
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Владельцы машин уже морально приготовились, что бензин в этом году перевалит за планку в 50 рублей.Владельцы машин уже морально приготовились, что бензин в этом году перевалит за планку в 50 рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Волгограде с нового года повысили проезд в общественном транспорте до 25 рублей. Стало дороже ездить и на машине. Бензина на АЗС Лукойла поднялся на 60 копеек, на Роснефти и Газпроме ценники остались пока те же самые. Но надолго ли?

Волгоградстат опубликовал свои подсчеты. Средняя стоимость бензина по их данным (сложили и разделили) 43,45 рубля, это на 1 процент выше, чем в декабре. 92-й в среднем стоит 41,92 рубля (выше на 1,1 процента), 95-й - 45,53 рубля (выше на 1 процент), 98-й обойдется в 50,92 рубля (выше на 0,8 процента).

Кстати, те, кто ездит на маршрутках, уже морально приготовились к тому, что и они за проезд заплатят больше.

- Мы на своих маршрутах в ближайшее время повышать стоимость проезда не будем, - говорит Вадим Бондаренко, владелец маршрутов №3с, №5а, №6а, №29с, №46а. - От коллег тоже не слышал об увеличении цены. А вот так называемые «заказные» маршрутки ни перед кем не отчитываются. Могут назначить и 25 и 30 рублей в любой момент. И таких машин среди общего числа маршруток больше 50 процентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских
Лжеревизоры выманивают у волгоградцев деньги под видом штрафов за неисправное газовое оборудование
В Волгограде утеплили 12 километров теплотрасс
Волгоградцев приглашают на казачьи святочные вечерки
Региональный оператор вывез 140 тысяч кубометров ТКО с волгоградских мусорок
В Ворошиловском районе снизят скорость на 1-й Продольной до 40
Под Волгоградом пока мать ходила за дровами в лес, ее пятилетняя дочь сгорела на пожаре
В Волгограде бизнесмен вернул налог государству и не пошел в тюрьму
По тысяче вызовов в сутки: врачи скорой помощи рассказали о работе в праздники
Волгоградец до смерти избил родную прабабушку
Жилинспекция за год нашла 14 тысяч нарушений в работе волгоградских УК
В Волгоградской области трое детей отравились угарным газом
В Волгограде аферист под видом сына унаследовал и продал чужую квартиру
Волгоградской области дали 280 миллионов рублей на лекарства для льготников
За праздники в Волгоградской области на пожарах погибли четыре человека
Под Волгоградом сноха украла у дедушки телефон и сбережения с карты
Волгоградский губернатор не заметил мусорного коллапса в регионе
Хотел убить за сигарету: волгоградец поджог дом своей знакомой
Еда на углях: в Волгограде загорелась шашлычная
В волгоградском «Роторе» появятся три новых игрока, пятеро покинули основу
В 2019 году больше ста волгоградских поселений получат по три миллиона рублей на благоустройство