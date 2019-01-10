Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:37:46+03:00

Владельцы машин уже морально приготовились, что бензин в этом году перевалит за планку в 50 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Волгограде с нового года повысили проезд в общественном транспорте до 25 рублей. Стало дороже ездить и на машине. Бензина на АЗС Лукойла поднялся на 60 копеек, на Роснефти и Газпроме ценники остались пока те же самые. Но надолго ли?

Волгоградстат опубликовал свои подсчеты. Средняя стоимость бензина по их данным (сложили и разделили) 43,45 рубля, это на 1 процент выше, чем в декабре. 92-й в среднем стоит 41,92 рубля (выше на 1,1 процента), 95-й - 45,53 рубля (выше на 1 процент), 98-й обойдется в 50,92 рубля (выше на 0,8 процента).

Кстати, те, кто ездит на маршрутках, уже морально приготовились к тому, что и они за проезд заплатят больше.

- Мы на своих маршрутах в ближайшее время повышать стоимость проезда не будем, - говорит Вадим Бондаренко, владелец маршрутов №3с, №5а, №6а, №29с, №46а. - От коллег тоже не слышал об увеличении цены. А вот так называемые «заказные» маршрутки ни перед кем не отчитываются. Могут назначить и 25 и 30 рублей в любой момент. И таких машин среди общего числа маршруток больше 50 процентов.