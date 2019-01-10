Лжеревизоры выманивают у волгоградцев деньги под видом штрафов за неисправное газовое оборудование

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:06:28+03:00

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Мошенники с каждым днем становятся все хитрее и изобретательней. В Котово промышляют двое аферистов под видом сотрудников проверяющей службы газового и водяного оборудования. В полицию пришло сразу же два заявления от местных пенсионеров.

Одно из них от 78-летней бабушки. Двое мужчин 9 января зашли к ней в дом, чтобы проверить газовое и водяное оборудование. По итогам ревизии они определили ей штраф в 27 тысяч рублей. Якобы, она сорвала пломбы. Но пенсионерка оказалась не такой доверчивой, как они надеялись. Платить она категорически отказалась. Вместо этого женщина позвонила и в газовую службу и в полицию и сообщила о подозрительных визитерах.

А вот 70-летний пенсионер, который живет на другом конце города, испугался и отдал 30 тысяч наличных за якобы поврежденные пломбы на счетчике воды. Мошенников сейчас ищут сотрудники полиции. А жителей просят быть бдительными и не доверять только словам: требовать документы от ревизоров.