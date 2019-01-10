2019-01-10T09:26:40+03:00
Недвижимость

В Волгограде утеплили 12 километров теплотрасс

В 2019 году концессии продолжат обновлять изоляцию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Новодвинская, 22. Здесь использовали современный утеплитель - скорлупу из пенополиуретана. Фото: КТНоводвинская, 22. Здесь использовали современный утеплитель - скорлупу из пенополиуретана. Фото: КТ
Изменить размер текста:

Ободранная изоляция труб, по которым идет тепло в дома, волгоградцев задевает за живое. Ведь потери на теплотрассах сказываются, в первую очередь, на температуре в квартирах. Невыгодны они и ресурсоснабжающей компании. Восстановление теплозащитного покрытия наземных труб - плановая задача компании «Концессии теплоснабжения». В 2018 году «одели» в новый утеплитель более 12 километров теплотрасс. Продолжат программу обновления изоляции и в 2019 году.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», обновили изоляцию труб протяженностью 230 метров на улице Новодвинской в Дзержинском районе. Здесь использовали современный утеплитель - скорлупу из пенополиуретана, которая эффективно защищает трубы от повреждений и удерживает тепло. Также «одели» 656 метров теплотрассы на проспекте Университетском в Советском районе. 492 метра «воздушки» утеплили на улице Короткой в Краснооктябрьском районе, еще порядка полукилометра – на улице Прибалтийской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент
Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских
Лжеревизоры выманивают у волгоградцев деньги под видом штрафов за неисправное газовое оборудование
Волгоградцев приглашают на казачьи святочные вечерки
Региональный оператор вывез 140 тысяч кубометров ТКО с волгоградских мусорок
В Ворошиловском районе снизят скорость на 1-й Продольной до 40
Под Волгоградом пока мать ходила за дровами в лес, ее пятилетняя дочь сгорела на пожаре
В Волгограде бизнесмен вернул налог государству и не пошел в тюрьму
По тысяче вызовов в сутки: врачи скорой помощи рассказали о работе в праздники
Волгоградец до смерти избил родную прабабушку
Жилинспекция за год нашла 14 тысяч нарушений в работе волгоградских УК
В Волгоградской области трое детей отравились угарным газом
В Волгограде аферист под видом сына унаследовал и продал чужую квартиру
Волгоградской области дали 280 миллионов рублей на лекарства для льготников
За праздники в Волгоградской области на пожарах погибли четыре человека
Под Волгоградом сноха украла у дедушки телефон и сбережения с карты
Волгоградский губернатор не заметил мусорного коллапса в регионе
Хотел убить за сигарету: волгоградец поджог дом своей знакомой
Еда на углях: в Волгограде загорелась шашлычная
В волгоградском «Роторе» появятся три новых игрока, пятеро покинули основу
В 2019 году больше ста волгоградских поселений получат по три миллиона рублей на благоустройство