В Волгограде утеплили 12 километров теплотрасс

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:26:40+03:00

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Ободранная изоляция труб, по которым идет тепло в дома, волгоградцев задевает за живое. Ведь потери на теплотрассах сказываются, в первую очередь, на температуре в квартирах. Невыгодны они и ресурсоснабжающей компании. Восстановление теплозащитного покрытия наземных труб - плановая задача компании «Концессии теплоснабжения». В 2018 году «одели» в новый утеплитель более 12 километров теплотрасс. Продолжат программу обновления изоляции и в 2019 году.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», обновили изоляцию труб протяженностью 230 метров на улице Новодвинской в Дзержинском районе. Здесь использовали современный утеплитель - скорлупу из пенополиуретана, которая эффективно защищает трубы от повреждений и удерживает тепло. Также «одели» 656 метров теплотрассы на проспекте Университетском в Советском районе. 492 метра «воздушки» утеплили на улице Короткой в Краснооктябрьском районе, еще порядка полукилометра – на улице Прибалтийской.