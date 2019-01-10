2019-01-10T09:06:25+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают на казачьи святочные вечерки

Представление пройдет в канун Старого Нового года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Казаки приглашают на праздник. Фото Наталии Щербаковой.Казаки приглашают на праздник. Фото Наталии Щербаковой.
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В канун Старого Нового года казаки приглашают волгоградцев на святочные вечерки. Этнографический концерт-спектакль «Святки на Дону» пройдет 13 января в 12.00 в ДК Ворошиловского района Волгограда. Зрители не только увидят красочное представление со старинными обрядами, ряжеными, играми, гаданиями и колядками, но и сами смогут стать участниками святочных вечерок. Организаторы обещают полное погружение в атмосферу святок донских казаков.

- В праздничной программе примут участие творческое объединение «Беседа», фольклорно-этнографические ансамбли «Фомин День» и «Степь», ансамбль «Зацарицынская слобода», - рассказали «КП-Волгоград» в Центре казачьей культуры ВГИИК. - Справки по телефону: 8-937-711-37-40.

Приглашают волгоградцев на святочной неделе и на рождественские елки для детей, подготовленные приходами Волгоградской епархии (программа праздника).

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