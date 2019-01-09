Региональный оператор вывез 140 тысяч кубометров ТКО с волгоградских мусорок

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:27:16+03:00

У многих во дворах до сих пор такая картина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но осталось еще почти столько же

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Региональный оператор ТКО озвучил данные о результатах работы в новогодние праздники. Мусоровозы вывезли 140 тысяч кубометров отходов. 80 тысяч кубометров доставили на специализированные полигоны, а 60 тысяч увезли на мусороперегрузочные станции, откуда их рассортируют и захоронят.

Правда, если учитывать, что оператор обслуживает всю Волгоградскую область, объемы не такие уже и большие. Особенно, если посмотреть на контейнерную площадку во дворе. Свалки образовались практически во всех районах Волгограда.

Сам регоператор объясняет задержки с вывозом мусора увеличением объемов ТКО из-за длительных праздников. Мол, много ели, много пили, и много мусорили.

- Этот фактор, а также необходимость вывоза скопившихся ранее на некоторых площадках отходов, повлияли на ритмичность выполнения функциональных обязанностей регионального оператора в ряде районов, - сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Хотя можно было и догадаться, что контейнеры будут полными и заранее подготовиться к таким объемам. Теперь же волгоградцы особенно неохотно будут платить за вывоз мусора, если своевременного вывоза и не было.