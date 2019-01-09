Региональный оператор вывез 140 тысяч кубометров ТКО с волгоградских мусорок
Региональный оператор ТКО озвучил данные о результатах работы в новогодние праздники. Мусоровозы вывезли 140 тысяч кубометров отходов. 80 тысяч кубометров доставили на специализированные полигоны, а 60 тысяч увезли на мусороперегрузочные станции, откуда их рассортируют и захоронят.
Правда, если учитывать, что оператор обслуживает всю Волгоградскую область, объемы не такие уже и большие. Особенно, если посмотреть на контейнерную площадку во дворе. Свалки образовались практически во всех районах Волгограда.
Сам регоператор объясняет задержки с вывозом мусора увеличением объемов ТКО из-за длительных праздников. Мол, много ели, много пили, и много мусорили.
- Этот фактор, а также необходимость вывоза скопившихся ранее на некоторых площадках отходов, повлияли на ритмичность выполнения функциональных обязанностей регионального оператора в ряде районов, - сообщили в пресс-службе регионального оператора.
Хотя можно было и догадаться, что контейнеры будут полными и заранее подготовиться к таким объемам. Теперь же волгоградцы особенно неохотно будут платить за вывоз мусора, если своевременного вывоза и не было.