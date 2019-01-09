В Ворошиловском районе снизят скорость на 1-й Продольной до 40

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:48:58+03:00

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Улица Рабоче-Крестьянская – одна из самых оживленных в городе. Поэтому изменения правил движения на ней касаются всех волгоградских водителей. Еще в декабре жителей Волгограда предупредили о грядущем нововведении. На участке от Баррикадной до Северороморцев скорость движения снизили с 60 до 40 километров в час, причем в обе стороны.

Соответствующие знаки уже висят с нового года. Также установили и камеры видеофиксации скорости. Так что всех любителей погонять с 10 января ждет штраф.

Печальным поводом для подобного ограничения стало трагическое ДТП напротив школы №130. Школьника на «зебре» сбил белый Мерседес, который несся на красный. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Кстати, на этом же участке 8 января произошла крупная авария. В троллейбус врезалась легковушка. Серьезно пострадали два человека.