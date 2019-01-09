2019-01-09T19:44:40+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пока мать ходила за дровами в лес, ее пятилетняя дочь сгорела на пожаре

Причины ЧП сейчас устанавливают следователи
Екатерина МАЛИНИНА
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Огонь полностью уничтожил дом.Огонь полностью уничтожил дом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Конец прошлого года пугал своей статистикой пожаров. В огне гибли дети. Но и этот год начался с печальных новостей. 8 января в Михайловке сгорела четырехлетняя девочка и ее дед-инвалид, а 9 января на пепелище нашли останки пятилетней крохи.

Пожар начался днем в поселке 8 Марта Ленинского района. О горящем доме в дежурную часть МЧС сообщили соседи. К приезду пожарных строение уже было полностью в огне. Вскоре обрушились крыша и частично стены. Когда спасатели разбирали завалы, то нашли останки пятилетней девочки. Сельчане подсказали, что она жила здесь вместе с матерью и отчимом. Они в этот день ушли в лес. Из-за резкого похолодания в дома кончились дрова, и старшие отправились в лес добывать хоть что-то, что обогреет дом. Малышку с собой брать не стали, а оставили одну.

Что именно стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По итогам проверки решат, будут ли возбуждать уголовное дело в отношении матери, которая оставила маленькую дочку одну дома.

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