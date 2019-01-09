2019-01-09T19:07:22+03:00
Общество

В Волгограде бизнесмен вернул налог государству и не пошел в тюрьму

Его освободили от уголовной ответственности
Екатерина МАЛИНИНА
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С мужчины сняли все обвинения.С мужчины сняли все обвинения.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Уголовное дело в отношении 39-летнего фермера возбудили в 2018 году. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мужчина в течении трех лет уходил от уплаты НДС. Он указывал в документах для федеральной налоговой службы данные о покупке стройматериалов у трех организаций, которые по факту ничего не продавали. Обман выявили при камеральной проверке. В итоге бюджет лишился 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Вину волгоградец признал. И не просто признал. Он согласился возместить недоимку в бюджет. После того, как Центральный районный суд получил подтверждающие возмещение ущерба документы, с фермера сняли обвинение в уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

- Основание - ч.1 ст.28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ полное возмещение бюджетной системе РФ ущерба, причиненного преступлением в сфере экономической деятельности, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области.

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