В Волгограде бизнесмен вернул налог государству и не пошел в тюрьму

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:07:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении 39-летнего фермера возбудили в 2018 году. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мужчина в течении трех лет уходил от уплаты НДС. Он указывал в документах для федеральной налоговой службы данные о покупке стройматериалов у трех организаций, которые по факту ничего не продавали. Обман выявили при камеральной проверке. В итоге бюджет лишился 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Вину волгоградец признал. И не просто признал. Он согласился возместить недоимку в бюджет. После того, как Центральный районный суд получил подтверждающие возмещение ущерба документы, с фермера сняли обвинение в уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

- Основание - ч.1 ст.28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ полное возмещение бюджетной системе РФ ущерба, причиненного преступлением в сфере экономической деятельности, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области.