2019-01-09T16:49:13+03:00
Здоровье

По тысяче вызовов в сутки: врачи скорой помощи рассказали о работе в праздники

С начала года медики спасли 56 волгоградцев - столько экстренных микроопераций на сердце сделали в волгоградских больницах
Екатерина СИМОХИНА
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В среднем, в сутки на скорую поступало около тысячи вызовов.В среднем, в сутки на скорую поступало около тысячи вызовов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Кто-то на новогодних каникулах гулял, веселился и путешествовал, а кто-то лежал в постели с температурой под 40. Врачам отдыхать было некогда – жизнь волоградцев спасали ежедневно. Около тысячи вызов каждый день поступало на скорую. Помимо ОРВИ и гриппа, волгоградцы жаловались на сердце, давление. 56 пациентам волгоградские медики спасли жизни, сделав экстренные микрооперации на сердце. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, сегодня такие вмешательства круглосуточно делают в БСМП №25, в областной больнице и клинике ВолГМУ.

Помощь специалистов Центра медицины катастроф в первые дни года понадобилась 56 пациентам. 25 человек эвакуировали из отдаленных районов.

Как говорят в облздраве, ситуация с ОРВИ и гриппом в области пока далека от того, чтобы назвать ее эпидемией. Уровень заболеваемости сейчас на 50% ниже эпидпорога. Но многие волгоградцы признались, что на каникулах болели целыми семьями: слегли с высокой температурой, сильным кашлем, кто-то даже угодил в больницу с воспалением легких. По официальной статистике, 426 вызовов на скорую в новогодние праздники были связаны как раз с ОРВИ и гриппом. 25 человек пришлось госпитализировать.

Уже в первый рабочий день жители города сообщали о массовых очередях в городские травмпункты: хотя уже несколько дней держится устойчивый минус, на тротуарах города по-прежнему скользко. Пешеходные дорожки почищены плохо и вообще не везде. Кстати, травмпункты в поликлиниках в праздничные дни работали круглосуточно.

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