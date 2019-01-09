Волгоградец до смерти избил родную прабабушку

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:42:36+03:00

За это он отправится в колонию строгого режима на 9 лет

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Этому парню по фамилии Бураков из Волгограда всего 20 лет, а он уже пошел, как говорят, по наклонной. Пил, гулял, не работал. 88-летняя прабабушка попыталась сделать ему замечание, когда он в очередной раз напился. За это молодой человек набросился на старушку с кулаками. Бил так, пока бабушка не умерла.

Это произошло в августе 2018-го в Тракторозаводском районе Волгограда. Парня сразу же задержали и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи СУ СК собрали все улики, подтверждающие вину «внучка». Да и сам он отпираться не стал и во всем сознался.

Суд Тракторозаводского района, расмотрев дело, признал 20-летнего Буракова виновным, и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

- Приговор в законную силу не вступил, - уточняют в Волгоградской областной прокуратуре.