Жилинспекция за год нашла 14 тысяч нарушений в работе волгоградских УК

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:20:23+03:00

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Волгоградские управляющие компании часто нарушают лицензионные требования и нормы, поэтому сотрудники Госжиллинспекции постоянно следят за их работой. Только за прошлый 2018 год инспекторы провели десяти тысяч проверок и выявили, только вдумайтесь, 14,2 тысяч нарушений. Из них более 400 касались нарушений в начислении платы за жилищные и коммунальные услуги. По ним волгоградцам провели перерасчет на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Штрафуют, надо сказать, нерадивые УК, жестко. В 2018 году за совершенные правонарушения их оштрафовали на 43,2 миллиона рублей. Кроме того, завели 3,4 тысяч административных дел, к ответственности привлекли 1,3 тысячи должностных лиц.

К слову, Волгоград стал первым городом в России, где недобросовестную управляющую компанию лишили лицензии по инициативе Госжилнадзора.

- На сегодняшний день аннулировано уже 17 лицензий, еще шесть исков находятся на рассмотрении в арбитражном суде, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона.