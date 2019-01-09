В Волгоградской области трое детей отравились угарным газом

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:04:57+03:00

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Из-за забывчивости и халатности взрослых едва не погибла многодетная семья в Николаевском районе Волгоградской области. ЧП случилось в селе Политотдельское. Оттуда с диагнозом «отравление угарным газом» привезли сразу троих.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, утром восьмого января в Николаевскую районную больницу привезли на «скорой» с отравлением двоих детей - 11-летнюю девочку и ее 9-летнего братика, и их взрослую 19-летнюю сестру. Состояние у всех не критическое, но довольно опасное. Медики сразу определили: детвора надышалась угарным газом.

По словам матери, виной всему стала ее забывчивость: она не открыла на ночь поддувало в печи, из-за чего продукты горения стали накапливаться в доме. Благо, как только почувствовали недомогание, они обратились за медицинской помощью. Все обошлось.