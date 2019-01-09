2019-01-09T13:53:27+03:00
Происшествия

В Волгограде аферист под видом сына унаследовал и продал чужую квартиру

Мошенничество вскрылось, когда постороннему волгоградцу пришел налог на квартиру, которая ему не принадлежит
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если б не случайность, об этой афере с квартирой могли б никогда и не узнать. Вскрылось мошенничество, когда волгоградцу пришло из налоговой службы уведомление о том, что он задолжал налог на имущество с квартиры. Причем квартиру эту мужчина никогда не покупал. Жаловаться пошел в прокуратуру Волгограда. Сотрудники ведомства и раскрутили эту историю.

А началось все еще в апреле 2016 года. Квартирой владела 84-летняя одинокая женщина. После ее смерти жилье должно было перейти в муниципальную собственность. Но тут к нотариусу явился наследник, по документам которого значилось, что он является сыном умершей. На него нотариус и оформил право собственности.

После этого квартиру несколько раз перепродавали.

- Городу мошенническими действиями причинен материальный ущерб на сумму порядка 2 миллионов рублей. По материалам проверки завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование ведет СУ УМВД России по Волгограду, = уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

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