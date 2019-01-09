Волгоградской области дали 280 миллионов рублей на лекарства для льготников

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:31:06+03:00

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Вопрос обеспечения волгоградцев льготными лекарствами всегда остро стоит на повестке дня. Чтобы не возникало перебоев с жизненоважными препаратами, из федерального бюджета выделяют дополнительные субвенции регионам в помощь. В этом году из государственной казны выделили 31 миллиард рублей на эти цели. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Субвенции «на обеспечение отдельных категорий граждан льготными лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инваидов» распределены по регионам России в зависимости от потребностей. Волгоградской области в этом году выделили на эти цели 280 миллионов рублей, а если точнее - 280 миллионов 086 тысяч рублей.

Болльше всего денег получит Москва - 4,5 миллиарда рублей, больше, чем по миллиарду получат также Санкт-Петербург, Московская и Свердловская область, а также Краснодарский край.