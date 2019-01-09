За праздники в Волгоградской области на пожарах погибли четыре человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:31:28+03:00

Чаще всего пожары вспыхивают в домах из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Берегите себя! Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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- Новогодние и рождественские праздники прошли без чрезвычайных ситуаций и крупных происшествий, - отчитываются в ГУ МЧС по региону.

Но, к сожалению, как не просили спасатели волгоградцев быть предельно аккуратными и внимательными в эти дни, трагедий избежать не удалось. Да и праздники в огнеборцев выдались жаркими. За неделю - с 1 по 7 января - они потушили 56 пожаров. При этом большая часть из них, как ни печально, произошла в жилом секторе.

- Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнём, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, - говорят в региональном МЧС.

Не обошлось без жертв: за эти дни на пожарах погибло 4 человека, еще трое получили травмы.

Радует, что на водных объектах праздники прошли без ЧП, и в местах проведения мероприятий никаких эксцессов не произошло.

- Инспекторы пожарной службы ежедневно дежурили на массовых мероприятиях, и даже в храмах во время проведения рождественских торжеств, - уточняют в ведомстве.

В ближайшие дни в Волгоградской области еще похолодает, поэтому МЧС призывает волгоградцев строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту!